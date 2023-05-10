الوطنية للنفط تعلن عن اكتشاف نفطي جديد بحوض غدامس

أخبارليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء عن اكتشاف نفطي جديد بالبئر الاستكشافية (و1-82/4) حوض غدامس.

وأوضحت الشركة أن شركة تاتنفت الروسية للنفط فرع ليبيا تعلن عن اكتشاف نفطي جديد بمنطقة العقد 82/04 والواقعة بحوض غدامس وذلك بحفرها واختبار البئر الاستكشافية و1-82/4 (F1-82/4).

وأضافت المؤسسة أن الشركة هي المشغل لمنطقة العقد 82/4 كطرف ثاني والمرتبطة مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا باتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج (إبسا) والموقعة في ديسمبر 2005م.

وأفادت مؤسسة النفط أنه تم حفر البئر الاستكشافية على عمق إجمالي يبلغ 8,500 قدم وتقع على بعد حوالي 330 كم جنوب طرابلس.

وذكرت المؤسسة أن معدل التدفق المحقق 1,870 برميل نفط يوميا من الحجر الرملي الديفوني والأوردوفيشي من خلال حجم خانق معين وفقا للتشريعات الليبية.

ولفتت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا البئر يمثل الاكتشاف الثالث لنشاط الاستكشاف للشركة في منطقة العقد 82/04.

وبينت المؤسسة أن حصة الطرف الأول المؤسسة الوطنية للنفط (NOC)​89.5%، وحصة الطرف الثاني شركة تاتنفت (TATNEFT) المشغل​10.5%.