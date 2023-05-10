تشمل الاضراب والاستقالات الجماعية.. الغوج يحذر من خطوات تصعيدية ضد وزارة الصحة المنتهية

قال نقيب أطباء ليبيا، محمد الغوج، إن قرار النقابة باختصام مسؤولي وزارتي الصحة والمالية في الحكومة المنتهية، لدى النائب العام الصديق الصور، جاء بعد اجتماع للنقابات للفرعية للأطباء في عموم ليبيا، شهدته مدينة مصراتة، قبل أيام، وانتهى إلى اتخاذ تلك الإجراءات.

الغوج وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أضاف:” أصدرت الحكومة، التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، قراراً باعتماد الجدول الموحد للرواتب، في يونيو الماضي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ منذ أشهر، وهو ما قوبل برفض نقابة الأطباء التي خاضت مفاوضات مع وزارة الصحة مراراً دون أن تحصل على نتائج ملموسة”.

وتابع الغوج حديثه :”جوهر الأزمة يتلخص في تعامل جدول الرواتب الموحد مع شاغلي الوظائف الحكومية دون تمييز لأي مهنة، حيث ألغى القرار كل العلاوات التي كان يحصل عليها الأطباء؛ ما أسفر عن تراجع رواتبهم”.

وأشار إلى أن النقابة تطالب بكفالة التأمين الصحي للأطباء، باعتبارهم الفئة التي تواجه مخاطر العدوى والأمراض بشكل مباشر، واعتبار من قضوا منهم خلال جائحة “كوفيد – 19″ من شهداء الواجب بقرار حكومي، وصرف مستحقاتهم المتأخرة، وتوفير البيئة المناسبة للعمل، مشيراً إلى ما يصفه بـ”النقص الكبير والشديد في المعدات والأدوية والمستلزمات الطبية”.

وأردف:” أن بعض المستشفيات بلا أطباء، بينما يوجد عدد كبير منهم في مستشفيات أخرى”،داعيًا إلى إرساء سياسات توظيف رشيدة، لتوزيع الأطباء على مستشفيات البلاد كافة، وتدريبهم، وتفعيل برامج للإيفاد إلى الخارج.

وشدد الغوج على مطلب توفير فرص عمل للأطباء، موضحاً أن ليبيا بها أكثر من 15 كلية للطب، ولا توفر الدولة لخريجي تلك الكليات فرص عمل لأسباب ترتبط بالمركزية.

وأضاف العوج، “أن رواتب الأطباء في القطاع العام ضعيفة جداً؛ مما يضطر الأطباء إلى البحث عن عمل في أكثر من مكان، وأحياناً أكثر من مهنة”، مشيراً إلى عمل بعضهم في مهن أخرى حتى يتمكنوا من العيش”، مشدداً على أن الحل يكمن في منح رواتب مجزية بالقطاع العام.

ورداً على سؤال حول خيارات الأطباء في تلك الأزمة، أجاب الغوج:”إن لم تستجب الوزارة لمطالبنا، فسندرس في اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، بعد ثلاثة أشهر، الخطوات التصعيدية القادمة، وقد تشمل الاعتصام، والإضراب عن العمل، أو تقديم استقالات جماعية”.

وأشار إلى وجود برنامج للمعاش التقاعدي في ليبيا يمنح الموظف راتباً تقاعدياً بحساب متوسط راتبه الشهري في آخر ثلاث سنوات من العمل، مضيفاً أنه إذا رغب الاختصاصيون والاستشاريون في التقاعد، في ظل سريان جدول الرواتب الموحد موضوع الاحتجاج، فسيحصلون على راتب تقاعدي أكبر من راتبهم الراهن.

وفي مواجهة انتقادات بعمل الأطباء في أكثر من مكان، حكومي وخاص، قال نقيب الأطباء إن راتب الطبيب حديث التخرج يبلغ بالدينار الليبي ما يساوي نحو 150 دولاراً أميركياً، متسائلاً عن إمكانية العيش براتب كهذا؟.

وتابع الغوج حديثه:”سيضطر إلى العمل في أكثر من مكان لتوفير لقمة العيش والحياة الكريمة، واللوم هنا ليس على الطبيب وإنما على الدولة، أما بالنسبة للاختصاصي والاستشاري، فإن راتبه في مستشفيات القطاع العام يبلغ نحو خمسمائة دولار، بينما تقدم مستشفيات خاصة رواتب قد تصل إلى خمسة آلاف دولار؛ ما يعني أن وجود هؤلاء في القطاع العام يعدّ خدمة للمواطن البسيط الذي لا يستطيع تحمل تكلفة العلاج الخاص”.

واستنكر الغوج موقف وزارة الصحة بالحكومة، وقال:” إنها تتحرك من موقع رد الفعل على مبادرة الأطباء بالاحتجاج”، مضيفاً أن دورها يقتصر على الإعلان عن تكليف لجنة، أو إرسال خطاب إلى النقابة لامتصاص الغضب وتسكين الاحتجاج دون أي متابعة جدية.

وذكر أن النقابة شاركت في اجتماعات مع الوزارة بسبب أزمة الرواتب منذ نوفمبر الماضي، وتلقت وعداً وزارياً بإيجاد تسوية في شهر ديسمبر، دون تقديم أي حلول حتى هذه اللحظة، وفق تعبيره

وعلق الغوج على قرار وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبد الجليل القاضي بتشكيل لجنة لدراسة مقترح بخصوص الأزمة الحالية، وهو ما وصفه بـ”الخطوة الجيدة في سبيل الضغط على وزارة الصحة بحكومة طرابلس”، معرباً عن أمله في تسفر الخطوة عن رد فعل جيد من جانب حكومة تصريف الأعمال.