السويح: السبب الرئيسي لعدم إجراء الانتخابات ميتعلق بدول لا تريد الاستقرار لليبيا

اعتبرت عضو مجلس النواب سارة السويح أن السبب الرئيسي لعدم إجراء الانتخابات مُتعلق بدول لا تريد الاستقرار لليبيا، وأن عدم وجود تشريعات ليس هو فقط ما ينقص العملية الانتخابية.

وأضافت “السويح”، أن هناك عددا من الأسباب تنقص العملية الانتخابية أبرزها تحدّي الوضع الأمني غير المستقر وتعدّد السلطة التنفيذية.

وذكرت أن غياب القيادة الرشيدة والقانون وهشاشة مؤسّسات الدولة من أهمّ الأسباب إضافة إلى المال الفاسد الذي يعرقل قيام الدولة، مشيرة إلى أن بقاء الوضع الراهن كما هو عليه يمثل أهميّة للكثيرين في الداخل والخارج.

وتابعت، أن عدم وجود أحزاب فاعلة وقانون ينظم عملها لتقوم بدور سياسي مؤسّسي هو أحد الأسباب أيضًا، مشيرة إلى أن لأحزاب تساهم في استقرار البلاد وتخلق تعدّدية سياسية تسعى للتداول السلمي على السلطة وتحقق مصالح البلاد والعباد.