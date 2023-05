المبروك عن الانتخابات التركية: يا معشر المصلحين والمستضعفين عليكم بالدعاء لرجب طيب أردوغان

ليبيا – طلب القيادي فى جماعة الاخوان المسلمين الليبية ونيس المبروك الفسي ، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي كان يتزعمه الاخواني المصري يوسف القرضاوي من ما أسماهم بـ “معشر المصلحين والمستضعفين والمحبين للخير” بالدعاء لرجب طيب أردوغان بالفوز في الانتخابات التركي التي ستجري في الـ 15 من شهر مايو الجاري.

المبروك وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” ستأتيكم معشر المصلحين والمستضعفين والمحبين للخير؛ بشارات سارة من الكريم البر الرحيم يوم 15 مايو،هذا ظننا في الله تعالى، فعليكم بصدق الدعاء”.

