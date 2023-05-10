المنفي وباتيلي يناقشا إنشاء آلية لإدارة عائدات النفط وترشيد الإنفاق

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ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إنشاء آلية وطنية لإدارة عائدات النفط وترشيد الإنفاق.

واستعرض المنفي وباتيلي خلال اللقاء الجهود الرامية لإجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية.

وتطرق رئيس المجلس الرئاسي والمبعوث الأممي إلى تعزيز الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد باتيلي أنه مستمرٌ في التواصل مع مختلف الجهات الفاعلة في ليبيا للمساعدة في إحراز تقدم في العملية السياسية.

وشدد المبعوث الأممي إلى ليبيا على أن الملكية الوطنية هي مفتاح النجاح.