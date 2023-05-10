عبدالعزيز: فتوى الغرياني بعدم الذهاب للحج والعمرة تنم عن فقه دقيق وعلم من طراز رفيع وشجاعة نادرة

قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان محمود عبد العزيز إن “الذين يمتهنون الهجوم على الإسلام ويحاربون دين الله وهوية الأمة يفعلون ذلك بحجة العلمانية وحديث الصادق الغرياني في السياسة”، وفقاً لتعبيره.

عبد العزيز علق خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني الثلاثاء، حول منع المرأة الليبية من السفر بدون مرافق مشيراً إلى أن “جهاز الأمن الداخلي لديه تقارير مرعبة جداً نتيجة سفر المرأة الليبية لوحدها”، بحسب قوله.

وأضاف: “بعد هذا القرار خرج علينا من يدعون لحرية المرأة، التي تستعملها كما يستعملها تجار البشر! أحيي الجهاز على هذا القرار وبارك الله فيهم وأقول لهم لا تلتفتوا للأقزام واستمروا في مكافحة الظواهر السلبية ولا تسمعوا لهؤلاء لأن حقدهم على كل شيء يخص الدين”.

وفي سياق آخر أعرب عن تمنياته بأن “يتم تسليم الضوء وتقام محاضرات بشأن ما حصل في بريطانيا من تنصيب الملك تشارلز رئيس الكنيسة وتنصيبه بها، مشيراً إلى أنه لم يعلق أحد ويكتب كلمة على التنصيب وهو تنصيب ديني وليس دنيوي”، وفقًا لقوله.

وفيما يلي النص الكامل:

ليبيا وكل الدول مضروبة بعصا واحدة والناس بها تهتم بالتافهين أكثر من المصلحين والأدباء وذوي الرأي. أقول لكل الناس لا تغريكم كثرة الهالكين والمثبطين والمادحين والتافهين والتافهات ولا يغركم كثرة الهالكين، دائماً أقول من ثار في فبراير هم بضعة آلاف ومن قاتلوا كتائب القذافي لا يتجاوز عددهم الـ 35 ألف مقاتل ومن باعوا أرواحهم وضحوا من أجل التغيير الذي حصل في 2011 والذين خرجوا في الإعلام قلة قليلة لا تنزعجوا من الكثرة التي تسير في طريق التفاهة وحاولوا أن تنقذوا الناس من طريق التفاهة والتافهين.

فرصة أذكر أنفسنا وأهلنا بها أن الذين يمتهنون الهجوم على الإسلام ويحاربونه ويحاربون دين الله وهوية الأمة بحجة أن العلمانية والشيخ الصادق لماذا يتكلم في السياسة؟ وما دخل الدين في السياسة والسياسة في الدين! الشيخ يسأل عن موضوع يجب أن يجيب عليه فهل تريدون الدين محصور بفقه الحيض والنفاس والطهارة فقط؟ نفخوا رؤوسنا العلمانيين والليبراليين ومن يدور في فلكهم والبسطاء من الناس بهذه القضية، اليوم الملك تشارلز الثالث الذي تم تنصيبه هو رأس الكنيسة الإنجليزية وبالتالي حفل التنصيب كان في كنيسة من أعرق الكنائس وتعتبر فخر للإنجليز وتم تنصيب الملك فيها. ومن يشرف على التنصيب هو الاسقف التابع للكنيس “البيباص” وهذا ما لا يقولونه ويضحكوا عليكم فيه ويتكلمون عن الإسلام السياسي ويدخلوا الدين في السياسة! وهو يتبع بالانبهار تنصيب الملك! لا أحد يقول هذه المسيحية السياسية رؤساء العالم كانوا موجودين ولا صحفي قال كيف؟ وما دخل الملك بالكنيسة واليمين على الإنجيل.

الأساقفة قاموا بتنصيب الملك وفي التنصيب نحو عليه عباءة البشر هذه عباءة الرب معناه أنه أصبح آلهة!، الطامة أن نجد اناس تستكثر علينا أن نحافظ على ديننا وفي ظل شريعتنا، أول أمس خرج قرار من رجال الأمن الداخلي وأحييهم على ذلك، سفر المرأة بمحرم! رجال الأمن الداخلي لديهم تقارير مرعبة جداً نتيجة سفر بناتنا لوحدهم ومنهم من هربوا من عائلاتهم، ولكن خرج علينا من يدعون لحرية المرأة، التي تستعملها كما يستعملها تجار البشر!.

أحيي الجهاز على هذا القرار وبارك الله فيهم وأقول لهم لا تلتفتوا للأقزام واستمروا. السقوط الاخلاقي الذي يحدث في الغرب هم غير راضيين فيه، استمروا في مكافحة الظواهر السلبية ولا تسمعوا لهؤلاء لأن حقدهم على كل شيء يخص الدين، وأتمنى أن يسلط الضوء وتقام محاضرات على ما حصل في بريطانيا أن الملك رئيس الكنيسة وينصب بها ولا أحد منهم كتب كلمة على التنصيب وهو تنصيب ديني وليس دنيوي.

الشيخ الصادق الغرياني قال إن اتفاق الصخيرات يجوز أو لا يجوز وجاء إليه محمد العماري ومن مشى مع الصخيرات وقال لهم لا يجوز وهذا واقع! مذهبنا المالكي يجب المحافظة عليه ولم نأتي ببدعة وعندما نقول بالحفاظ على دار الافتاء حتى يجد الناس دار رسمية على رأسها علماء البلد يفتون الناس بصحيح دين الله وما يناسب مذهب البلد وللأسف هناك فيديو يقول فيه مسؤول في المملكة العربية السعودية أن على ائمة الرياض أن يتلوا بالقراءة النجدية ومن لا يعرف ولا يستطيع يذهب لمدينة أخرى!

هناك فتوى لسماحة المفتي وفتوى اشتهرت جداً وهي أن من ذهب للعمرة والحج لا يمشي لأن في ذلك الوقت المملكة العربية السعودية من تعين المتمردين والقتلة والمجرمين وهذه ثابتة، الشيخ الصادق أفتى فتوى سارت بها الركبان وهي فتوى تنم عن فقه دقيق وعلم من طراز رفيع وشجاعة نادرة لا يخشى في الله لومة لائم ووجدنا العلماء منبهرين من هذه الشجاعة.

معمر القذافي للأسف عندما ألغي دار الافتاء الناس لم تعرف أين تمشي وتنشر التطرف والعهر والفحش وكل شيء لأنه لم يعود هناك مرجعية الناس تأوي إليها لأن الهدف هو الأمن القومي! الحرب على دين الله عز وجل ولا يصورون لكم أي صراعات وصراع الأوقاف ودار الإفتاء، نحن ندافع عن دار الإفتاء لأننا ندافع عن دين الله ويهمنا أمن واستقرار وهوية ليبيا والشيخ الصادق الغرياني لا يحتاج أحد للدفاع عنه.