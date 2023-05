النائب العام: شطبنا عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية المزورة ما سيجنب الدولة خسائر مالية

ليبيا – أكد النائب العام الصديق الصور أن النيابة العامة كشفت عن تزوير في الرقم الوطني والمنظومات التي استقت بياناتها من الرقم الوطني سواء بيانات في منظومات مصرف ليبيا المركزي، والتي تتعلق بمنح ارباب الاسر، وكذلك منظومة الجوازات.

الصور نوّه وفقاً لقناة “تبادل” إلى أنه تم شطب عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية، وهذا ما يترتب على تجنب الدولة من خسائر مالية كانت تهدر أموال وتصرف لهم مرتبات ومنح وجوازات، مما سبب ضرر جسيم بالمال العام

