حكومة الدبيبة تشارك في إطلاق برنامج بناء السلام المحلي والتعافي لسكان الجنوب

أخبارليبيا24

شاركت حكومة الوحدة الوطنية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطلاق برنامج بناء السلام المحلي والتعافي لسكان الجنوب.

ويهدف هذا البرنامج بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ووزير التخطيط المكلف محمد الزيدانيل تحقيق استفادة وتحسين الخدمات لـ 400.000 مواطن ليبي.

كما يهدف البرنامج – الذي تم بحضور عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في ليبيا – إلى تنفيذ 100 مشروع تنموي، وتوفير 5000 وظيفة.

ويسعى المشروع كذلك إلى إشراك 70 شركة من القطاع الخاص في شراكات جديدة، والعمل على 25 مشروع يهدف لعودة النازحين .