اللواء أبو زريبة يبحث آليات حفظ الأمن والنظام العام والمجتمع من الأنشطة الإجرامية

بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبو زريبة، مع مدير جهاز البحث الجنائي بمدينة بنغازي، اللواء صلاح هويدي، وعدد من المسؤولين، آليات حفظ الأمن والنظام العام وحماية المجتمع من الأنشطة الإجرامية والمخدرات.

كما بحث المجتمعون التعاون الأمني المشترك بين الجهاز وفروعه مع باقي الأجهزة الأمنية، لمكافحة الظواهر السلبية بالمنطقة الشرقية، إضافة للمشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل الأمني.

ودعا أبو زريبة إلى بذل المزيد من الجهد والعمل، للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم الصالح العام، مشيداً بما يبذله الجهاز للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.