ليبيا تدين بشدة عملية جربة وتؤكد تضامنها الكامل مع تونس

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية اليوم الاربعاء، بأشد العبارات الهجوم المسلح الذي جد يوم أمس بجزيرة جربة التونسية وراح ضحيته عدد من المدنيين وأفراد من قوات الأمن.

وأكدت الخارجية الليبية في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، تضامنها الكامل ووقوف دولة ليبيا مع الاشقاء في تونس في مواجهة مثل هذه الهجمات التي قالت انها تستهدف السلم الاهلي وتنوع الشعب التونسي وقيم التعايش بين مواطنيه.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي والمواساة الى اسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.