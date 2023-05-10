شرطة بنينا تضبط ثلاثة مصريين بحوزتهم قطعة كبيرة من مادة الحشيش المخدرة

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كشفت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، أن مركز شرطة بنينا تمكن من ضبط ثلاثة اشخاص من الجنسية المصرية بحوزتهم قطعة كبيرة من مادة الحشيش المخدرة.

وأوضحت المجيرية عبر حسابها على “فيسبوك” أن ضبط المصريين تم خلال استيقاف أمني مُفاجئ حيث كانوا على متن مركبة نوع هيونداي أفانتي.

في اطار الخطة المُعدة من قبل السيد رئيس مركز شُرطة بنينا #عميد_عبد_الله_احزاز لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وأثناء قيام دورية تابعة لمركز شرطة بنينا بإستيقاف مُفاجئ

وأفادت المديرية أنه أثناء الاستيقاف الأمني تم الاشتباه بمركبة نوع هيونداي أفانتي اللون رصاصي على متنها ثلاثة أشخاص حيث قام السائق عند مشاهدته للاستيقاف بتغيير مسار المركبة ولاذ بالفرار.

وذكرت مديرية الأمن أنه على الفور تم اللحاق به من قبل أعضاء المركز وتمت مطاردتهم وتركو مركبتهم ولاذو بالفرار سيراً على الأقدام وتم ضبط أحدهم.

وأضافت المديرية أنه تم الانتقال به إلى المركز وبتفتيش المركبة احترازياً تم العثور على قطعة كبيرة بُنية اللون يُشتبه بأن تكون مُخدر الحشيش.

ولفتت إلى أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.ج.م مصري الجنسية واعترف بحيازتهم لمادة الحشيش المخدرة وأفاد أن الشخصين الذين لاذا بالفرار متواجدين بمنطقة بوهديمة داخل السكن الخاص بهم.

وأكدت المديرية أنه تم انتقال أعضاء التحريات إلى منطقة بوهديمة وتم ضبطهم والانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهم اعترفوا بما نُسب إليهم وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالتهم إلى جهاز مكافحة المُخدرات والمُؤثرات العقلية.