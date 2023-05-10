السفارة الأمريكية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي له دور قيادي في جنوب ليبيا

أشاد كل من المبعوث الخاص السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال ليزلي أوردمان بتركيز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعزز على الجنوب.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر “تويتر” إن البرنامج له دور قيادي في حشد الشركاء الليبيين والدوليين لتعزيز الاستقرار من خلال استراتيجيته لبناء السلام والصمود في جنوب ليبيا.

وأضاف السفارة أن هذه الجهود تتماشى تماما مع استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وتابعت: “تتطلع الولايات المتحدة لشراكة مثمرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والليبيين لبناء ليبيا أكثر وحدة وازدهارًا”.