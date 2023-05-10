خلال استقباله سفير السودان..الدبيبة يؤكد دعم ليبيا لجهود مباحثات جدة

العنوان – طرابلس

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنيىة عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء دعم ليبيا لجهود مباحثات جدة حول السودان.

وشدد الدبيبة خلال استقباله سفير السودان في ليبيا إبراهيم محمد إبراهيم، على ضرورة العمل مع الدول الشقيقة والصديقة كافة لاستقرار السودان وتقديم الدعم اللازم من الغذاء والدواء للشعب السوداني.

من جهته، وقدم السفير السوداني، موقفا حول الأوضاع في السودان، وتنسيق الجهود بين البلدين، ودور حكومة الوحدة الوطنية في تقدم الدعم الإنساني للشعب السوداني في كافة المجالات.

ومن جانبه أكد رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، على تنسيق الجهود العسكرية لمتابعة الحدود الليبية السودانية، وضمان استقرار المنطقة في هذه الظروف.