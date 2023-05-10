استيقاف أمني مُفاجئ يسفر عن ضبط 3 مصريين في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاربعاء عن تمكن استيقاف أمني مُفاجئ”لمركز شرطة بنينا” من ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية المصرية على متن مركبة نوع هيونداي أفانتي وبحوزتهم قطعة كبيرة من مادة الحشيش المخدرة .

وفي اطار الخطة المُعدة من قبل السيد رئيس مركز شُرطة بنينا عميد عبد الله احزاز لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وأثناء قيام دورية تابعة لمركز شرطة بنينا بإستيقاف مُفاجئ تم الإشتباه بمركبة نوع هيونداي أفانتي اللون رصاصي على متنها ثلاثة أشخاص حيث قام السائق عند مشاهدته للإستيقاف بتغيير مسار المركبة ولاذ بالفرار .

وعلى الفور تم اللحاق به من قبل أعضاء المركز وتمت مطاردتهم وتركو مركبتهم ولاذو بالفرار سيراً على الأقدام وتم ضبط أحدهم وتم الإنتقال به إلى المركز وبتفتيش المركبة إحترازياً تم العثور على قطعة كبيرة بُنية اللون يُشتبه بأن تكون مُخدر الحشيش .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.ج.م مصري الجنسية وإعترف بحيازتهم لمادة الحشيش المخدرة وأفاد ان الشخصين الذين لاذا بالفرار متواجدون بمنطقة بوهديمة داخل السكن الخاص بهم .

وعلى الفور تم إنتقال أعضاء التحريات إلى منطقة بوهديمة وتم ضبطهم والإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم إعترفوا بمانُسب إليهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالتهم إلى جهاز مكافحة المُخدرات والمُؤثرات العقلية .