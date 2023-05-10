جنائي بنغازي يضبط ثلاثة أشخاص من مُروجي الحـشيـش

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاربعاء عن تمكن قسم البحث الجنائي من ضبط ثلاثة أشخاص من مُروجي مادة الحشيش المُخدرة وحبوب الهلوسة بمنطقة السرتي…

وعُقب ورود معلومات لدى قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عن أشخاص يقومون بترويج مادة الحشيش المُخدرة وحبوب الهلوسة بمنطقة السرتي حيث يقومون بالتجوال بالمركبة الخاصة بهم داخل المنطقة وتوزيع المخدرات .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم البحث الجنائي لواء سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وبمُتابعة رئيس وحدة التحريات بالقسم عقيد امين الفيتوري تم إنتقال أعضاء التحريات إلى منطقة السرتي لرصد هؤلاء الأشخاص وأثناء تجوال أعضاء التحريات بالمنطقة تم مشاهدة مركبة هيونداي جينسس متوقفة وبجانبها مركبة أخرى نوع داوو لانوس في وضع اشتباه وعند مشاهدتهم لدورية التحريات لاذو بالفرار .

وتم اللحاق بهم والتعامل معهم وضبطهم وضُبط مع سائق الهيونداي جينسس عدد عشرة قطع مُختلفة الحجم من مادة الحشيش المُخدرة وعدد من حبوب الهلوسة نوع بترل،ارتان،ومبلغ مالي وقدره 2087 دينار وضُبط بحوزة الشخصين الآخرين على متن المركبة نوع داوو لانوس على قطعتين من مادة الحشيش المُخدرة وعدد من حبوب الهلوسة ومبلغ مالي وقدره 775 دينار وتم الإنتقال بهم إلى القسم .

وبالإستدلال معهم إعترفوا بما نُسب إليهم وبالتعميم اتضح أن الاول صادر بحقه أحكام غيابية ومطلوب لدى مركز شرطة العروبة وكذلك الثاني والثالث مطلوبون لدى مركز شرطة العروبة وصادر بحقهم أحكام غيابية .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وتم إحالتهم إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .