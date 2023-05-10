باتيلي يستعرض مع عقيلة صالح التطورات على الصعيد السياسي في ليبيا

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قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الأربعاء إنه استعرض مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، التطورات على الصعيد السياسي في ليبيا.

وأضاف باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”اتفقنا على الضرورة الملّحة للجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لتسريع وتيرة عملها في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة”.

وكان المبعوث الأممي، أكد أنه مستمرٌ في التواصل مع مختلف الجهات الفاعلة في ليبيا للمساعدة في إحراز تقدم في العملية السياسية.

وشدد المبعوث الأممي إلى ليبيا خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على أن الملكية الوطنية هي مفتاح النجاح.