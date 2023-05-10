السكروفي يعلن عن تنظيم لقاء لإعادة إعمار مدينة بنغازي

أعلن عبد الحفيظ السكروفي رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، اليوم الأربعاء، عن تنظيم لقاء في مدينة بنغازي بهدف إعادة إعمار المدينة وذلك أيام و 4 و5 و6 جوان/يونيو، على أن مواطن الشغل التي سيوفرها للتونسيين لن تقلّ عن 20 ألف موطن شغل، وسيتم خلال المؤتمر الكشف عن عقد لانجاز مدينة متكاملة في ليبيا تضم 10 آلاف وحدة سكنية و4 أبراج ومساحات كبرى ومجموعة “مولات”، وستضم هذه المدينة مصحات ومدارس تعليمية، بقيمة 1.5 مليار دولار، على مساحة 700.13 هكتار.

وذكرالسكرافي في تصريح للصباح التونسية، أن الشركات التي ستقوم بإحداث هذا المشروع الضخم لها صلة بمجال البنية التحتية من بناء وكهرباء وأشغال ومواد البناء والنجارة والحدادة والاتصالات، وتم الاتفاق على أن تكون الشركات تونسية وأيضا اليد العاملة تونسية، على أن مشروعا بهذه الضخامة لا يمكن انجازه بأياد تونسية فقط حيث ستقع الاستعانة ببعض الأيادي المصرية.

وعبر عن أمله في أن تنتهي الأشغال في 2030، حيث سيقع التسليم عبر مراحل، وستنطلق الأشغال بصفة فعلية بعد المؤتمر الذي سينعقد في بنغازي.