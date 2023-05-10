مسؤول أمني يكشف تفاصيل حادثة القتل أمام “حور مول” في منطقة شبنة ببنغازي

أخبارليبيا24- خاص

كشف مسؤول أمني اليوم الأربعاء، تفاصيل واقعة القتل التي حدثت أمام حور مول في منطقة شبنة أحد الأحياء الشرقية في مدينة بنغازي.

وقال المسؤول الأمني في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”إن الشاب ( ع ع ز ا ) من مواليد 1998 مطلوب على ذمة عدة قضايا، أبرزها سطو مسلح وتعاطي، وأحد الفارين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل، ومروج للممنوعات.

وأوضح المسؤول الأمني، أن عملية القتل جاءت أثناء نصب كمين له بمنطقة شبنة بعد عدد من الشكاوى حول قيامه بعمليات سطو مسلح بسيارة هونداي أزيرا سوداء اللون معتمة الزجاج ولا تحمل لوحات معدنية.

وأضاف المسؤول أن المطلوب عندما شاهد عناصر التحريات التابعة لأحد الأجهزة الأمنية حاول الفرار، وأشهر سلاحه للبدء بإطلاق الرصاص عند تفطنه للكمين.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن المتهم قتل أثناء التعامل مع مصادر النيران وأصيب ضابط شرطة في تلك الأثناء.

وذكر المسؤول الأمني، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتمت إحالة ملف القضية إلى الجهات المختصة، لمباشرة التحقيقات من جديد في الواقعة.δ