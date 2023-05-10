| حكومة باشاغا تُوقع اتفاقية تعاون لتنفيذ مشاريع استثمارية وإعادة الإعمار

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2023/05/10 على الساعة 22:02

: وقّعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون بين الحكومة، ويمثلها وزير الاستثمار بالحكومة علي السعيدي، وائتلاف شركة BFi المحدودة، وشركة المجموعة الدولية للسكك الحديدية الصينية، وشركة Arub الهندسية العالمية، لتنفيذ مشاريع استثمارية وإعادة الإعمار في مجالات البنية التحتية.

ويأتي تنفيذ هذه الاتفاقية بعد سلسلة من اللقاءات بين ممثلي الشركات، حيث ستتولى هذه الشركات تنفيذ مشاريع تهدف إلى إعادة الإعمار في المدن والقرى الليبية، وتحديداً في مجالات الطرق والمواصلات والمستشفيات وغيرها من المشاريع التي تلامس حياة المواطنين الليبيين في جميع مناطق البلاد، وذلك بإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، وبحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب. وفق المكتب الإعلامي لحكومة علي “فيسبوك”.

وأكد القطراني في كلمة خلال مراسم التوقيع، على أهمية تنفيذ هذه المشاريع لإعادة الإعمار في ليبيا، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع مناطق البلاد وأهمية الدفع بعجله الاقتصاد والاستثمار في ليبيا من أجل النهوض بالوطن.

وأشار القطراني إلى أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بمدينة بنغازي هي انطلاقة حقيقية لتوطين مشاريع استثمارية في كافه القطاعات الخدمية بالمدن الليبية.

يشار إلي أنه في 5 أبريل الماضي، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إطلاق حكومته مشروع “تنمية وطن” لتنمية المشاريع الخدمية لمصلحة المواطن بقيمة مليار ونصف المليار دينار ليبي.

وقال باشاغا في مؤتمر صحفي: “إننا كحكومة ورغم الظروف والصعوبات والإمكانيات المحدودة، ومن خلال المبلغ الذي رصدناه كدفعة أولى للبلديات والمقدر بقيمة مليار ونصف دينار ليبي، نسعى بشكل كامل للحفاظ على الاستقرار وخدمة المواطن والقيام بعملنا على أكمل وجه”.