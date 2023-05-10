تفاصيل القبض على شخص أعتدى على مواطن وأحاله إلى العناية الفائقة

أفادت مديرية أمن سبها، اليوم الاربعاء عن تمكن مركز شرطة القاهرة من القاء القبض على شخص بتهمة الاعتداء على مواطن بعدد ( 6 ) طعنات .

بعد ورود شكوى الى مركز شرطة القاهرة مفادها قيام شخص ويدعى ع.ح.ن بالاعتداء على المدعو م.ن.ا وطعنه بسلاح أبيض نتج عنها إصابات بليغة وأدخل على أثرها العناية الفائقة .

وعلى الفور انتقل أعضاء وحدة التحقيق لمركز سبها الطبي فتبين بأن المجني عليه في حالة حرجة نتيجة اصابته بعدد ( 6 ) طعنات.

وتم تكليف وحدة التحريات في المركز بظبط الجاني حيث تمكنو من القاء القبض عليه وكذلك ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وبالتحقيق معه أعترف بارتكابه للواقعة، واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيالهم إحالته.