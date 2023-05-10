المنفي والدبيبة يناقشان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وملفات المصالحة والانتخابات

أخبار ليبيا 24

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مستجدات الأوضاع السياسية المحلية والدولية، وملفات المصالحة الوطنية والانتخابات.

وكان المنفي، قد ناقش، اليوم، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المحتدة، عبدالله باتيلي، إنشاء آلية وطنية لإدارة عائدات النفط وترشيد الإنفاق.

واستعرض الجانبان، الجهود الرامية لإجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية، وتطرقا إلى تعزيز الأمن وتوحيد المؤسسة العسكري، وبحث سبل دعم لجنة 6+6 لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال.

وأكد المنفي، على ضرورة الملكية الوطنية لكامل العملية السياسية الليبية ومرتكزاتها ومساراتها.

من جانبه أكد باتيلي، أنّه مستمرٌ في التواصل مع مختلف الجهات الفاعلة في ليبيا للمساعدة في إحراز تقدم في العملية السياسية، مشددًا على أن الملكية الوطنية هي مفتاح النجاح.