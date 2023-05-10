واشنطن تعد خارطة طريق جديدة لإخراج فاغنر من ليبيا

كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية إستراتيجية أمريكية جديدة لاستهداف مرتزقة فاغنر الروسية في إفريقيا، خاصة في ليبيا.

وأكدت الصحيفة، أنّ مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن صاغوا خارطة طريق جديدة لإخراج فاغنر من ليبيا وعدة بلدان إفريقية من المنطقة تحت مسمى الإستراتيجية الثمينة.

وذكرت الصحيفة، أنّ واشنطن بدأت بتوسيع مشاركة المعلومات الاستخباراتية الحساسة في إفريقيا لثني الدول عن عقد شراكات مع فاغنر، مشيرة إلى أنّ العلاقات القوية بين الكرملين ودول إفريقية مثل ليبيا سببها تأمين المواقع النفطية المهمة.

وأوضحت الصحيفة، أنّ هذا التكتيك يُستخدم حالياً ضمن حملة أوسع لمنع موسكو من الحصول على موطئ قدم اقتصادي وعسكري في دول إفريقية.