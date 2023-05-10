| الدبيبة والمنفي يناقشان الأوضاع السياسية وملفات المصالحة الوطنية والانتخابات

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2023/05/10 على الساعة 23:10

: استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وقالت المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة عبر صفحته على “فيسبوك” إن لقاء المنفي والدبيبة خصص “لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية المحلية والدولية، وملفات المصالحة الوطنية والانتخابات”.

وفق وقت سابق اليوم التقي المنفي، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لبحث التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات.

وأضاف المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي وباتيلي “تمحور حول التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات خلال العام 2023، من تعزيز مشروع المصالحة الوطنية وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية والآلية الوطنية الشاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق، وبحث سبل دعم لجنة “6+6″ لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال”.