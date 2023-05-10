الحكومة الليبية توقع اتفاقية تعاون مع ائتلاف شركات أجنبية لتنفيذ مشاريع عمرانية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

وقعت وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم الأربعاء في بنغازي، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشاريع استثمارية بين الحكومة الليبية، وائتلاف شركة “بي إف آي” المحدودة، وشركة المجموعة الدولية للسكك الحديدية الصينية، وشركة “آروب” الهندسية العالمية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ووزراء الحكومة الليبية.

وقالت الحكومة، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي بعد سلسلة من اللقاءات بين ممثلي الشركات المذكورة، حيث ستتولى تلك الشركات تنفيذ مشاريع تهدف إلى إعادة الإعمار في المدن والقرى الليبية، وتحديداً في مجالات الطرق والمواصلات والمستشفيات، وغيرها من المشاريع التي تلامس حياة المواطنين الليبيين في جميع مناطق البلاد.

وأضافت، أن نائب رئيس الوزراء علي القطراني أكد في كلمته على أهمية تنفيذ هذه المشاريع لإعادة الإعمار في ليبيا، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع مناطق البلاد وأهمية الدفع بعجله الاقتصاد والاستثمار في ليبيا من أجل النهوض بالوطن.

وأشار القطراني، إلى أن هذه الاتفاقية تعد انطلاقة حقيقية لتوطين مشاريع استثمارية في كافة القطاعات الخدمية بالمدن الليبية.