بالصور.. تفاصيل القبض على سوداني مطلوب ومحكوم غيابياً بالسجن في الكفرة

أعلنت مديرية أمن الكفـــرة، اليوم الاربعاء عن تمكن قسم البحث الجنائي من القاء القبض على سوداني مطلوب ومحكوم غيابياً بالسجن 6 سنوات.

وبالتفاصيل وردت معلومات إلى وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي مفادها وجود شخص يقوم بتجارة المخدرات .

وعلى ضوء ذلك فتح محضر بحث وتحري بقسم البحث الجنائي وتم تكليف وحدة التحريات بجمع المعلومات وبتاريخ يوم الإثنين الموافق 2023/4/30م تم التعرف على الشخص المطلوب يدعى (ج س م) سوداني الجنسية صادر بحقه ضبط واحضار من النيابة العامة بتاريخ 2022/7/25م ومحكوم غيابياً بالسجن 6 سنوات.

وبمتابعة وحدة التحري والقبض لهذا الشخص تم تحديد مكان تواجده وبتاريخ يوم السبت الموافق 2023/5/6م تم إلقاء القبض عليه من قبل قسم البحث الجنائي وضبط بحوزته مخدر حشيش بعدد 35 قطعة وسلاح ناري نوع خرطـوش واداة تستعمل في تعاطي المخدرات ، ومبلغ مالي يقدر 150 د.ل .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالة القضية إلى النيابة العامة.