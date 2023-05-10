مؤتمر إقليمي حول أمن الحدود بين ليبيا ودول الساحل

انطلقت، الأربعاء، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال مؤتمر إقليمي يبحث التعاون على أمن الحدود بين ليبيا وبلدان منطقة الساحل الإفريقي.

وقالت “البعثة الأوروبية للمساعدة على تأمين الحدود في ليبيا” عبر حسابها على فيسبوك، إن “المؤتمر يستمر يومين ويبحث السبل العملية لتعزيز التعاون، بين سلطات الحدود في منطقة الساحل (الإفريقي) وليبيا”.

ووفق المصدر نفسه “يشارك في المؤتمر ممثلون عن موريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي والنيجر”.

وينظم المؤتمر بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي الحدودية في ليبيا والخلية الاستشارية التنسيقية الإقليمية لمنطقة الساحل الإفريقي.

ويقول القائمون على المؤتمر إنه يهدف إلى “مساعدة ليبيا ودول الساحل الإفريقي على تطوير نهج أكثر فعالية لإدارة الحدود ومكافحة الإرهاب والجرائم عبر الحدودية والجرائم المنظمة”.

وتنشط على طول الحدود بين دول الساحل الإفريقي وليبيا والعديد من التنظيمات المسلحة، وشبكات التهريب.