ليبيا تؤكد دعمها لجهود وقف إطلاق النار في السودان

أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، دعم بلاده لجهود مباحثات جدة بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

تصريحات الدبيبة جاءت خلال لقائه بالعاصمة طرابلس مع سفير السودان لدى ليبيا إبراهيم محمد إبراهيم، بحضور رئيس الأركان الليبي محمد الحداد، بحسب بيان لـ”منصة حكومتنا” (تابعة للحكومة).

وذكر البيان أن “الدبيبة أكد لأعضاء السفارة (السودانية) دعم ليبيا لجهود مباحثات جدة، والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة كافة لاستقرار السودان وتقديم الدعم اللازم من الغذاء والدواء للشعب السوداني”.

والأحد، أعلنت السعودية أن محادثات غير مباشرة انطلقت في مدينة جدة بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع “ستستمر أياما”، للوصول إلى “وقف فعال لإطلاق النار”.

وأشار البيان إلى أن السفير السوداني قدم موقفا حول الأوضاع في بلاده، و”تنسيق الجهود بين البلدين، ودور حكومة الوحدة الوطنية في تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني في كافة المجالات”.

من جانبه، أكد رئيس الأركان الليبي “على تنسيق الجهود العسكرية لمتابعة الحدود الليبية السودانية، وضمان استقرار المنطقة في هذه الظروف”، وفق البيان.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان تشهد ولايات بالسودان بينها الخرطوم (وسط) اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى وأوضاعا إنسانية صعبة.