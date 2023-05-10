وزير الحكم المحلي يبحث مشاغل بلدية المنشية الجميل

اجتمع وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة “بدر الدين التومي”، اليوم الاربعاء، بعميد بلدية المنشية الجميل “محمد غيظة”، لمناقشة الواقع الخدمي والأمني والصحي ودور البلدية في حلحلة جميع المشاكل والصعوبات التي تواجهها.

وتطرق النقاش حسب بلاغ للوزارة، إلى الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية ومشروعات عودة الحياة ونسب الإنجاز والتي كان لها الأثر الإيجابي في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزير على تقديره لسعى المجلس البلدي والأهالي لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية بالشكل الذي يطمح له المواطنين.