دوريات المرور تضبط 3 سيارات مطلوبة في طرابلس

أفادت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاربعاء دوريات شرطة المرور تضبط ثلاثة سيارات بين مطلوبة و لوحات معدنية مزورة من خلال منظومة البلاغات والإستعلام الأمني .

وضبطت دوريات مكتب شؤون المرور ثلاثة سيارات بين مطلوبة ولوحات معدنية مزورة :-

قسم مرور طرابلس (م ط 75) يضبط سيارة هونداي مطلوبة لقسم مرور سوق الجمعة اثر قيام سائق بحادث مروري ولاذ بالفرار.

قسم مرور حي الاندلس ( م ح 25) يضبط سيارة نوع ميتشي تحمل لوحات معدنية مزورة تخص سيارة مرسيدس .

قسم مرور حي الاندلس ( م ح 25 ) يضبط سيارة كيا تحمل لوحات معدنية مزورة تخص سيارة هونداي .