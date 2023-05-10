| باتيلي: اتفقت مع عقيلة صالح على ضرورة تسريع عمل لجنة “6+6”

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2023/05/11 على الساعة 01:00

: قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إنه اتفق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على الضرورة الملّحة للجنة “6+6” المشكّلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لتسريع وتيرة عملها في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفين استعرضا خلاله التطورات على الصعيد السياسي في ليبيا، بحسب تغريدة للمبعوث الأممي عبر حسابه على “تويتر”.

وناقش باتيلي في وقت سابق اليوم، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الجهود الرامية لإجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية وتعزيز الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنشاء آلية وطنية لإدارة عائدات النفط وترشيد الإنفاق.

من جانبه قال المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي وباتيلي “تمحور حول التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات خلال العام 2023، من تعزيز مشروع المصالحة الوطنية وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية والآلية الوطنية الشاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق، وبحث سبل دعم لجنة “6+6″ لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال”.