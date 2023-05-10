تشكيل لجنة إدارة أزمة بالقطاع الصحي بجنوب شرق ليبيا مقرها الكفرة

أخبار ليبيا 24

أصدر، وزير الصحة بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، عثمان عبدالجليل، قراراً بشأن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالقطاع الصحي في الجنوب الشرقي الليبي.

وتضم اللجنة ثلاثة عشر عضواً ومقرها بلدية الكفرة، حيث تتولى اللجنة المشكلة مهام تقييم الوضع الصحي بالجنوب الشرقي، وتحديد الاحتياجات التي تضمن رفع مستوى الخدمات الصحية والتعامل مع أي مستجدات بالمنطقة على خلفية الأزمة السودانية والتنسيق مع غرفة الطوارئ ببلدية الكفرة، بما يخدم الوضع الصحي بالمنطقة.

ومن مهام اللجنة التنسيق بين المستشفيات والمراكز الصحية بمدن الجنوب الشرقي، بما يكفل نجاح العمل الصحي بالمنطقة.

وبحسب القرار، تعرض اللجنة المكلفة تقريرا شهريا عن أداء عملها على الوزير أو من يفوضه للاطلاع والاعتماد.