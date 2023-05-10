عبد الجليل يأذن بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالقطاع الصحي في الجنوب

أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل القرار رقم 125 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تضم ثلاثة عشر عضواً وتحديد مهامها.

وبموجب القرار تضمنت المادة الأولى منه تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالقطاع الصحي في الجنوب الليبي ومقرها بلدية الكفرة.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى مهام تقييم الوضع الصحي بالجنوب الشرقي وتحديد الاحتياجات التي تضمن رفع مستوى الخدمات الصحية والتعامل مع أي مستجدات بالمنطقة على خلفية الأزمة السودانية والتنسيق مع غرفة الطوارئ ببلدية الكفرة بما يخدم الوضع الصحي بالمنطقة بالإضافة إلى التنسيق بين المستشفيات والمراكز الصحية بمدن الجنوب الشرقي بما يكفل نجاح العمل الصحي بالمنطقة.

كما نصت المادة الثالثة من قرار وزير الصحة على أن تعرض اللجنة المكلفة تقريراً شهريا عن أداء عملها على الوزير أو من يفوضه للاطلاع والاعتماد.

وأكدت المادة الرابعة على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.