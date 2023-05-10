| الدبيبة يؤكد دعم ليبيا لجهود مباحثات جدة حول السودان

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2023/05/11 على الساعة 00:42

: أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، دعم ليبيا لجهود مباحثات جدة حول السودان، والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة كافة لاستقرار السودان وتقديم الدعم اللازم من الغذاء والدواء للشعب السوداني.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة، للسفير السوداني لدى ليبيا محمد إبراهيم محمد، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ونائب السفير والملحق العسكري بالسفارة السودانية، ومدير إدارة الشؤون الخارجية طاهر الباعور، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة علي “فيسبوك”.

وأضاف البيان أن السفير السوداني، قدم موقفًا حول الأوضاع في السودان، وتنسيق الجهود بين البلدين، ودور حكومة الوحدة الوطنية في تقدم الدعم الإنساني للشعب السوداني في كافة المجالات.

ومن جانبه أكد رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، على تنسيق الجهود العسكرية لمتابعة الحدود الليبية السودانية، وضمان استقرار المنطقة في هذه الظروف.