شاهد.. فضـيحة مدوية وصادمة لقناة ليبية عقب بث مشاهد من فيلم كرتون للأطفال

بثت قناة ليبية كرتون أطفال ضمن الخارطة البرامجية اليومية حيث تضمن لقطات تدعو للتنصير بشكل غير مباشر ما أثار جدلًا وغضبًا واسعًا بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي .

وخلال الساعات الماضية شن مستخدمي وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا لاذعًا على وزير الإعلام الليبي عقب بث لقطات من الفيلم الكرتوني للاطفال الذي بثته قناة ليبيا دراما حيث تضمن التنصير والتبشير بشكل غير مباشر ووصف رواد مواقع التواصل ما حصل بالجريمة في حق الأطفال والمجتمع، ودعوا إلى فتح تحقيق ومعاقبة المسؤولين في القناة .

وفي الشهر الماضي، تمكن جهاز الأمن الداخلي بطرابلس، من ضبط مجموعة من الليبيين اعتنقوا الدين المسيحية وتركهم الإسلام، مع بعض الأجانب الذين ينشرون المسيحية في ليبيا، وفقا لبيان صادر عن الجهاز.

ووجهت التهم لليبيين الستة وبينهم نساء، بموجب المادة 207 من قانون العقوبات، الذي يجرم أي محاولة لنشر آراء تهدف إلى “تغيير المبادئ الدستورية الأساسية أو الهياكل الأساسية للنظام الاجتماعي” أو قلب الدولة وكل من يملك كتبا أو منشورات أو رسومات أو شعارات “أو أي مواد أخرى” تروج لقضيتهم.

وقال جهاز الأمن العام في بيان إن الاعتقالات كانت “لوقف عمل عصابات منظمة بهدف حث الناس على ترك الإسلام”.

وسبق للنيابة العامة أن أعلنت، في مارس/ آذار من العام الماضي، أنها حققت مع خمسة ليبيين متهمين بتنظيمهم لـ”جماعة سرية” تحت مسمّى “حركة التنوير”، موضحة أنهم “اعترفوا بأنهم يدعون إلى الإلحاد، ويرفضون الأديان، ويتعمدون الإساءة إلى الدين الإسلامي”.

وخلال شهر مارس الماضي كان قد تسبب ظهور فيلم كرتون للأطفال على قناة “ليبيا الوطنية”، بحالة غضب وسخط كبير، حيث صب ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبهم على إدارة القناة، لما تضمنه الفيلم من مشاهد لقبلات بين فتاة وشاب، بينما اكتفت إدارة القناة بفتح تحقيق.

وتعرّضت القناة لانتقادات عنيفة من نشطاء اعتبروا بث الكارتون “دليلا على الانحطاط الأخلاقي وتشجيعا للأطفال على الممارسات الجنسية”.