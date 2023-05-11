| شكشك يبحث مع الوكالة الأمريكية للتنمية التطوير المؤسسي والرقابة على قطاع النفط

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2023/05/11 على الساعة 00:26

: بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مع مستشار رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية، كلنتون وايت، خطط تطوير الديوان بمشروع الشراكة مع الوكالة في مجالات البناء المؤسسي والمهني، وأهمها الخطة الإستراتيجية، وأنظمة الموارد البشرية، وأدلة العمل الرقابية والتحول الرقمي والشهادات المهنية.

وقال الديوان في بيان عبر صفحته علي “فيسبوك”، إن شكشك تطرق خلال اللقاء إلي الاحتياجات المستقبلية في الرفع من كفاءة المراجعين في عدد من المجالات المتخصصة، وفي مقدمتها الرقابة على الصناعات الاستخراجية والاستثمار، مؤكدا على أهمية تواصل الدعم من خلال مهام تطبيقية نموذجية بإشراف خبراء متخصصين.

وأضاف البيان أن مستشار رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية، أثنى على جهود رئاسة الديوان في مجال التطوير والبناء، مؤكدًا أهمية دور الديوان في تعزيز المساءلة والشفافية، والرغبة في الدفع بجهود الديوان نحو تلبية متطلبات الأنتوساي.

وأعرب الجانبان على استعداداهما في تعزيز التعاون بينهما، من خلال الاجتماعات واللقاءات الدورية بين فرق كلّ منهما، لترجمتها إلى مشاريع محددة.