| المنفي يبحث مع باتيلي الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات خلال 2023

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2023/05/10 على الساعة 21:34

: بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي عبد الله باتيلي، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، وفق بيان للمجلس عبر صفحته علي “فيسبوك”.

وأضاف المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي وباتيلي “تمحور حول التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات خلال العام 2023، من تعزيز مشروع المصالحة الوطنية وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية والآلية الوطنية الشاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق، وبحث سبل دعم لجنة “6+6″ لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال”.

بدوره أكد رئيس المجلس الرئاسي خلال للقاءمع المبعوث الأممي، على ضرورة الملكية الوطنية لكامل العملية السياسية الليبية ومرتكزاتها ومساراتها.