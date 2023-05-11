طقس معتدل اليوم على أغلب مناطق ليبيا مع توقعات بارتفاع الحرارة اليومين القادمين

أخبار ليبيا 24

تشهد حالة الطقس، اليوم الخميس، اعتدالا على أغلب مناطق ليبيا، حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح على مناطق الشمال ما بين 20 إلى 26 درجة مئوية، وتسجل على مناطق الجنوب ما بين 27 إلى 32 مئوية.

جاء ذلك حسبما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليوم لتوقعات الطقس.

وقال المركز، إن مناطق غرب ليبيا تتأثر من يوم الغد بامتداد منخفض جوي صحراوي يساهم في ارتفاع درجات الحرارة، خلال اليومين القادمين، مع رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثير للأتربة والغبار على بعض الأماكن.

وأضاف، أن من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة اعتدالا نسبيا على معظم مناطق الشمال الغربي، بداية من يوم الأحد، مع تكاثر للسحب.