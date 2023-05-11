بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الخميس 11 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 11 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، طقس معتدل ومستقر هذا اليوم على أغلب مناطق البلاد، وتسجل درجات الحرارة ارتفاع خلال اليومين القادمين على مناطق غرب ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-25)مْ، وتسجل ارتفاع ملحوظ بداية من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجبل الأخضر، مع احتمال حدوث ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد خاصة أقصى الساحل الشرقي.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول يوم السبت إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-26)مْ على اغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-33)مْ، وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم السبت .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:55)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:09).