تكريم أقدم شرطي مرور في غدامس بمناسبة يوم المرور العالمي

أخبار ليبيا 24

كرّمت مديرية أمن غدامس، أقدم شرطي مرور في غدامس ومؤسس قسم المرور والتراخيص، بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد.

قام مدير أمن غدامس ورئيس وأعضاء قسم المرور والتراخيص وعدد من ضباط وضباط صف بالمديرية بتكريم الحاج “الصغير الحاجي”، وهو أقدم شرطي مرور في غدامس ومؤسس قسم المرور والتراخيص بالمدينة.

وأقيم الأربعاء بمدينة البيضاء الحفل الختامي لأسبوع المرور العربي الموحد؛ في حضور وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم وعميد بلدية البيضاء.

وتخلل الحفل استعراض لكافة مكونات مديرية أمن البيضاء ومشاركة الحركة العامة للكشاف والمرشدات مفوضية البيضاء والهلال الأحمر ومدرسة الحرية للأطفال.

وشهد الحفل عروضا للسيارات الكلاسيكية وبمشاركة نادي الدراجات النارية وفرقة موسيقى الشرطة وعدد من الفرق الفنية بالمدينة.