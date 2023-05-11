حكومة الوحدة الوطنية: خدمة جديدة لاستقبال شكاوى وتظلمات المواطنين

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عن استعدادها لإطلاق خدمة المكالمات الهاتفية، لاستقبال ملاحظات وشكاوى وتظلمات المواطنين، وذلك من خلال وضع خطة ترويجية واسعة لضمان وصول الخدمة لكافة المواطنين.

وخلال لقاء عقده الناطق باسم مجلس الوزراء محمد حمودة، مع مدير عام مركز خدمة المواطن – وعدد من مديري الإدارات بالمركز، أكد على ضرورة تدريب موظفي الاتصال بالمركز والاستعداد الجيد لهذه الخطوة المهمة.

ووفقا لبيان أصدرته الحكومة، فقد اطلع حمودة، خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية للاتفاقية المبرمة بين بريد ليبيا والمركز، من أجل توفير شباك خاص لخدمة المواطن في 34 مكتبا في كافة ربوع ليبيا، كمرحلة أولى توفر من خلالها نقاط اتصال مباشر للمواطنين.

كما قام مدير عام مركز خدمة المواطن باستعراض تقرير الربع الأول لعام 2023 ومقارنته بالفترة نفسها لعام 2022 وتحديد نسب التطور والتغيرات الطارئة بين الفترتين.