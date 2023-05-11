إزالة قذيفتي دبابة بمنطقة الصابرية غرب الزاوية

أخبار ليبيا 24

قالت هيئة السلامة الوطنية، إن إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بمكتب مفرقعات المنطقة الغربية أزالت قذيفتي دبابة بمنطقة الصابرية غرب مدينة الزاوية.

وأوضحت الهيئة، الأربعاء، أن أحد المواطنين أبلغ عن القذيفتين، وعلى إثره خرجت الفرقة الفنية إلى المكان، وتمت إزالتهما وتأمينهما ونقلهما إلى مكان التخزين إلى أن يتم اتلافهما.

هل تعلم؟ وخلال عام 2022، أزال الشركاء في ليبيا 27400 ذخيرة متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت. لكن ما زالت هناك حاجة للقيام بالمزيد، ومضاعفة الجهود من أجل وضع ليبيا على درب مستقبل أكثر أمانًا، وخالٍ من مخاطر المتفجرات.#الحد_من_الألغام pic.twitter.com/23UVLigPan — UNSMIL (@UNSMILibya) May 1, 2023

وفي مطلع مايو الجاري قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الشركاء في ليبيا أزالوا 27400 ذخيرة متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت.

وأضافت البعثة، أنّه ما زالت هناك حاجة للقيام بالمزيد، ومضاعفة الجهود من أجل وضع ليبيا على درب مستقبل أكثر أمانًا، وخالٍ من مخاطر المتفجرات.

وذكرت البعثة، أنّه منذ العام 2011، تمت في ليبيا إزالة ما يزيد عن المليون قطعة من مخلفات الحرب بما فيها 82 بالمائة قذائف و4 بالمائة ذخائر لأسلحة صغيرة.