| ليبيا تشارك في مؤتمر لتفعيل إدارة الحدود ومكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة

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2023/05/11 على الساعة 09:25

ليبيا المستقبل: تنتهي اليوم الخميس أعمال المؤتمر الإقليمي بشأن تأمين الحدود بين ليبيا وبلدان منطقة الساحل الإفريقي، المنعقد بنواكشوط بموريتانيا.برعاية الاتحاد الأوروبي.

وقالت البعثة الأوروبية للمساعدة على تأمين الحدود في ليبيا: إن المؤتمر يستمر يومين ويبحث السبل العملية لتعزيز التعاون بين سلطات الحدود في منطقة الساحل الإفريقي وليبيا.

ويقول القائمون على المؤتمر إنه يهدف إلى “مساعدة ليبيا ودول الساحل الإفريقي على تطوير نهج أكثر فعالية لإدارة الحدود ومكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والعابرة للحدود”،بحسب وكالة الأناضول.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن موريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي والنيجر.