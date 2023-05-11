رئيس لجنة تدريس اللغات الأجنبية بوزارة التعليم يقول إن إدراج اللغة الفرنسية في مناهج التعليم يحتاج لإمكانيات كثيرة

أخبار ليبيا 24

قال وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات رئيس لجنة تدريس اللغات الأجنبية، الدكتور محسن الكبير، إن إدراج اللغة الفرنسية في المناهج التعليمية يحتاج إلى كثير من الإمكانيات.

وأضاف الكبير، أن ذلك يتطلب تكاتف جهود الجانبين الليبي والفرنسي للوصول لنتائج مرضية، لافتًا إلى أن الوزارة ستحرص على توقيع عقود عمل لـ 400 خريج من خريجي اللغة الفرنسية وإعطائهم دورات تكوينية وتأهيلهم ليكونوا معلمي لغة فرنسية.

جاء ذلك، في بيان للوزارة، حول تفقَّد وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف رفقة سفير دولة فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، الأربعاء تدريس اللغة الفرنسية بمدرسة شهداء الحفير الثانوية بنات بمراقبة التربية والتعليم الخمس.

وأشاد المقريف، في كلمة له بجهود مراقبة التربية والتعليم الخمس، مضيفًا أن الترتيب لهذه الزيارة مع السفير الفرنسي جاء بعد اطلاع الأخير على تجربة تدريس اللغة الفرنسية في مدارس الخمس، ضمن اتفاقية التعاون الموقعة مع الجانب الفرنسي في تدريس اللغة الفرنسية كلغة اختيارية بمرحلة التعليم الثانوي.