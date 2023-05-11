اتفقت مع اللافي على تعزيز المصالحة لضمان السلام والازدهار على المدى الطويل

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قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، الخميس، إنّه اتفق ما نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، على جهود تعزيز المصالحة لضمان السلام والازدهار على المدى الطويل.

وفي تغريدة للسفارة الأمريكية، قال نورلاند: “في مكالمتي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اتفقنا على أن جهود تعزيز المصالحة الوطنية في ليبيا ضرورية لضمان السلام والازدهار على المدى الطويل في جميع أنحاء البلاد”.

المبعوث الخاص السفير نورلاند: “خلال مكالمة مع النائب بالمجلس الرئاسي الليبي اللاّفي اتفقنا على أن جهود تعزيز المصالحة الوطنية في #ليبيا ضرورية لضمان تحقيق السلام والازدهار على المدى الطويل في جميع أنحاء البلاد. كما ناقشنا الحاجة إلى جهود متضافرة وملموسة من قبل الأطراف الليبية… pic.twitter.com/KU4OyypgUV — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) May 11, 2023

وأضاف نورلاند: “كما ناقشنا الحاجة إلى جهود متضافرة وملموسة من قبل الأطراف الليبية لتحقيق التقدم نحو إجراء انتخابات في موعدها وضمان التوزيع العادل للإيرادات”.