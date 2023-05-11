توقيع اتفاقية بين تونس وليبيا في مجال تنقل الأطباء

وقع المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تونس اتفاقية مع النقابة العامة للأطباء بليبيا تنص على اشتراط حصول الأطباء التونسيين على ترخيص لممارسة الطب في القطر الليبي، وفق ما أفاد به أمس الأربعاء رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء رضا الضاوي في تصريح إعلامي.

وأفاد المصدر ذاته بأن الحصول على الترخيص المسبق سيكون إلزاميا على الأطباء التونسيين الراغبين في امتهان الطب في ليبيا، مشيرا في هذا السياق إلى أن لجنة مشتركة تكونت بين كل من عمادة الأطباء بتونس والنقابة العامة للأطباء بليبيا لغرض اسناد هذه التراخيص المؤقتة.

وذكر المصدر أن كل التراخيص الممنوحة لممارسة المهن الطبية ستكون محددة بآجال المزاولة لأشهر، معتبرا أن الاتفاقية جاءت لتصحح ما وصفه ب “الفراغ القانوني الناجم عن ممارسة الأطباء التونسيين للمهنة في ليبيا دون أي إطار تشريعي وفي ظل انعدام حقهم في التأمين.

واتفق الطرفان على منظومة مشتركة لتسليم تراخيص مزاولة المهنة في القطر الليبي لفائدة الأطباء التونسيين، وفق ما أفاد به عميد الأطباء التونسيين، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس توصل إلى التفاهم على تكوين لجنة مشتركة مع اللجنة الصحية في سفارة ليبيا لمتابعة جودة علاج المرضى الليبيين في تونس.

وأوضح عميد الأطباء التونسيين أن موكب توقيع الاتفاقية بين كل من عمادة الأطباء والنقابة العامة للأطباء بليبيا شهد حضور كل من رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا محمد علي الغوج، والقائم بأعمال السفارة الليبية بتونس مصطفى قدارة، ومدير جهاز دعم وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية أحمد سالم أحمد.