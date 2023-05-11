الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الخميس على ليبيا

توقع المركز الوطني للإرصاد الجوية، أن يكون الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الخميس وخلال اليومين القادم معتدلا على أغلب مناطق ليبيا.

وقال المركز في نشرته اليومية إن حالة اعتدال تسود الطقس هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح على مناطق الشمال مابين (20-26)مْ، وتسجل على مناطق الجنوب مابين(27-32)مْ.

وتتأثر مناطق غرب ليبيا من يوم الغد بإمتداد منخفض جوي صحراوي يساهم في ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين القادمين مع رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثير للأتربة والغبار على بعض الاماكن.

ومن المتوقع ان تشهد درجات الحرارة اعتدال نسبي على معظم مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الأحد مع تكاثر للسحب ،وسنوافيكم بمتابعة الحالة الجوية خلال نشراتنا اليومية.