السفير الأمريكي لدى ليبيا يثني على استراتيجية بناء السلام في الجنوب

أثنى المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان، على استراتيجية بناء السلام في جنوب ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها على “تويتر”، إنهما أشادا بتركيز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعزز على الجنوب وبدوره القيادي في حشد الشركاء الليبيين والدوليين لتعزيز الاستقرار من خلال استراتيجيته لبناء السلام والصمود في جنوب ليبيا.

وأكد كلا من نورلاند وأوردمان على تماشي هذه الجهود تماما مع استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا، وتطلع الولايات المتحدة إلى شراكة مثمرة مع البرنامج الأممي والليبيين لبناء ليبيا أكثر وحدة وازدهارا.