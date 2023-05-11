سفير إيطاليا: نشجع حالة إعادة إعمار مطار طرابلس

أجرى السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو، اليوم الخميس، زيارة إلى مواقع الإنشاءات في مطار طرابلس الدولي، الذي عُهد بإعادة إعماره إلى كونسورتيوم إينيس الإيطالي، بحسب ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وبحسب السفارة الإيطالية في ليبيا، أكد السفير “التقدم المشجع للأعمال التي بدأت في فبراير الماضي والمتوقع أن تكتمل خلال عام 2024″.

وأضافت السفارة:” بمجرد اكتماله، سيكون المطار قادرًا على خدمة أكثر من 6.5 مليون مسافر سنويًا، وبالتالي يمثل جسرًا لليبيا إلى البحر الأبيض المتوسط والعالم”.

وأوضحت الوكالة، أن مطار طرابلس مغلق منذ صيف 2014 بعد أن دمرته الاشتباكات بين الميليشيات المتناحرة.

ويهدف مشروع إعادة الإعمار إلى بناء صالتين، إحداهما محلية والأخرى دولية، كاملة مع جميع مرافق المطار للسماح بافتتاح هذا المطار، وتغطي كلتا الصالتين، حسب المشروع، ما مجموعه حوالي 30 ألف متر مربع، مع إمكانية حوالي ستة ملايين مسافر في السنة، وفقا لوكالة نوفا.

تم تعليق الأعمال الموكلة إلى كونسورتيوم إينيس الإيطالي عدة مرات بسبب النزاع المسلح الذي جرى في أبريل 2019 إلى يونيو 2020، حيث كان المطار هو خط المواجهة