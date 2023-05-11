نورلاند وأوردمان يشيدان باستراتيجية بناء السلام والصمود في الجنوب

ليبيا – أشاد المبعوث الأمريكي الخاص السفير لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند وليزي أوردمان القائم بأعمال السفارة الأمريكية، بتركيز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعزز على الجنوب وبدوره القيادي في حشد الشركاء الليبيين والدوليين لتعزيز الاستقرار من خلال استراتيجيته لبناء السلام والصمود في جنوب ليبيا.

نورلاند وأوردمان وفي تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أفادا بأن هذه الجهود مع استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وأكد نورلاند وأوردمان أن الولايات المتحدة تتطلع لشراكة مثمرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والليبيين لبناء ليبيا أكثر وحدة وازدهارًا.