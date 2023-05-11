نقيب الأطباء يهدد بالإضراب عن العمل وتقديم استقالات جماعية لو لم تتحقق مطالبهم

قال النقيب العام لأطباء ليبيا محمد الغوج، إن أجور الأطباء في البلاد تراجعت إلى النصف، مشيرا إلى أن راتب الطبيب حديث التخرج يبلغ ما يُعادل نحو 150 دولار أمريكي، فكيف العيش براتب كهذا؟

وأضاف “الفوج”، في تصريحات صحفية، أن بعض الأطباء يعملون في مهن أخرى حتى يتمكنوا من العيش، والحل يكمن في منح رواتب مجزية بالقطاع العام.

وتابع، “رواتب الأطباء في القطاع العام ضعيفة جدًا، مما يضطر الأطباء إلى البحث عن عمل في أكثر من مكان، وأحياناً أكثر من مهنة”، متابعا، أن ليبيا بها أكثر من 15 كلية للطب، ولا توفر الدولة لخريجي تلك الكليات فرص عمل لأسباب مرتبطة بالمركزية.

وأوضح أن الخطوات التصعيدية قد تشمل الاعتصام، والإضراب عن العمل، أو تقديم استقالات جماعية، إن لم تستجب وزارة الصحة لمطالبنا.